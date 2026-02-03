Se realizará este sábado la 26° fiesta provincial del durazno y la producción en Gdor. Castro

La Municipalidad de San Pedro invitó a vecinos, vecinas y turistas a participar de la 26° Edición de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción, que se realizará este sábado 7 de febrero en el campo de deportes del Club Agricultores de Gobernador Castro, con ingreso a partir de las 19 horas. El evento contará con entrada libre y gratuita y una amplia propuesta cultural y productiva.

Desde el Municipio destacaron que “durante la jornada, el público podrá disfrutar de una propuesta cultural y productiva que celebra una de las principales tradiciones de nuestra ciudad, con la participación de artistas locales y espectáculos en vivo”. El escenario tendrá las presentaciones de Lautaro Obispo, Los Moros, Miguel Ángel y grupos de San Pedro, además del anuncio de los ganadores del Certamen del Durazno y la elección del embajador y la embajadora de la fiesta.

Asimismo, se informó que en el predio habrá feria de artesanos y patio gastronómico, y que el público podrá ingresar con equipo de mate y reposeras, aunque no estará permitido el ingreso con conservadoras. “La Municipalidad de San Pedro invita a sumarse a esta fiesta con propuestas para compartir, disfrutar y seguir fortaleciendo la identidad productiva y cultural de nuestra comunidad”, señalaron.