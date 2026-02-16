Robaron una moto Honda Wave en General Pueyrredón al 600

Una vecina denunció el robo de su motocicleta en las últimas horas en la ciudad. Según publicó en sus redes sociales, el hecho ocurrió en calle General Pueyrredón al 600, donde autores ignorados sustrajeron el rodado.

Se trata de una Honda Wave HOS, dominio A190 OPP. La damnificada solicitó la colaboración de la comunidad y pidió que cualquier persona que haya visto la moto o tenga algún dato se comunique por mensaje privado. Además, pidió compartir la información para ampliar la búsqueda del vehículo.