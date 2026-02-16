Baradero: reconstruyen el hecho que terminó con un hombre muerto en su vivienda

La UFI N° 8, a cargo de la investigación, dio a conocer los resultados preliminares sobre el fallecimiento del hombre en el barrio Plan Federal. La causa continúa caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y fue supervisada por la instructora judicial, Dra. Karina Marino.

El hecho se inició tras un llamado al 911 realizado por un menor que alertó sobre un episodio de violencia doméstica en una vivienda de calle Lenguitti al 1000. Al arribar el móvil policial, ya se encontraba una ambulancia asistiendo a un niño de 12 años que había pedido ayuda.

Según las primeras pericias y testimonios, al intentar aprehender al agresor se produjo un forcejeo. En ese contexto, el hombre golpeó a una policía, le quitó el arma reglamentaria y se habría efectuado el disparo que terminó con su vida. Desde la fiscalía aclararon que se trata de resultados preliminares y que se esperan los informes definitivos.