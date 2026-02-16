Coopser realizará una revisión general de suministros eléctricos en el Partido

Coopser informó a sus asociados, a través de un comunicado, que se ha puesto en marcha una revisión integral de todos los suministros eléctricos en el Partido, a partir de situaciones detectadas que han dado origen a cortes del servicio y al inicio de actuaciones administrativas.

En este marco, el Consejo de Administración recuerda que el único responsable del suministro eléctrico es la persona que figura registrada en la administración de la Cooperativa, con sus datos debidamente actualizados.

Ante la constatación de conexiones irregulares, facilitación de medidores a terceros, robo de energía —ya sea de manera directa o indirecta— o cualquier otra acción delictiva vinculada al servicio, se procederá al corte inmediato del suministro y al inicio del proceso de expulsión como socio de la Cooperativa, con la consecuente pérdida de los beneficios y derechos que ello implica.

Coopser solicita a todos los asociados verificar su situación particular de manera exhaustiva y, ante cualquier duda, acercarse a la administración para su correspondiente regularización.

El cumplimiento de las normas garantiza un servicio justo y equitativo para toda la comunidad