Robaron una camioneta en la zona de Hipólito Yrigoyen al 1500

Alrededor de las 21:30 de anoche, delincuentes sustrajeron una camioneta Volkswagen Taos que se encontraba estacionada en Hipólito Yrigoyen al 1500, propiedad de una conocida familia de la ciudad.

El hecho habría quedado registrado en cámaras de seguridad privadas, cuyas imágenes ya están siendo analizadas por los investigadores. Según trascendió, el vehículo cuenta con un sofisticado sistema de seguridad, por lo que se llevan adelante tareas de seguimiento para intentar dar con su paradero.

* Foto Ilustrativa