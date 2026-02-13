Jóvenes realizaron la primera reunión therian en Plaza Belgrano

La plaza Belgrano fue escenario de una convocatoria poco habitual que llamó la atención de quienes paseaban por el lugar. Allí se realizó la primera reunión del movimiento Therian, una propuesta que comienza a ganar espacio en distintas ciudades del país y que tuvo su debut local con la presencia de jóvenes y vecinos interesados en conocer de qué se trata.

Aunque fueron pocos los que participaron con máscaras y caracterizaciones de animales —tal como promueve esta corriente—, el encuentro despertó curiosidad y se desarrolló con total normalidad. Los Therian se definen como personas que mantienen una identificación espiritual, simbólica o psicológica con un animal que consideran parte de su identidad. La tendencia, muy difundida en redes sociales y en crecimiento entre adolescentes, tendría una nueva convocatoria próximamente con el objetivo de sumar más participantes activos y consolidar esta expresión cultural emergente.

Fuente: El Diario de San Pedro.