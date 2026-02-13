El Sindicato de Trabajadores Municipales pidió la reapertura urgente de paritarias

El Sindicato de Trabajadores Municipales presentó este viernes una nota formal ante la Municipalidad de San Pedro solicitando la reapertura urgente de paritarias, en un pedido dirigido al intendente Cecilio Salazar. Desde el gremio sostienen que los salarios municipales quedaron desactualizados frente a la inflación y advierten que muchos trabajadores se encuentran por debajo de la canasta básica.

En la nota elevada al Ejecutivo expresaron: “Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. como representante de los trabajadores Municipales a los fines de solicitarle tenga a bien dar lugar al pedido de la reapertura de paritarias. Este pedido se funda en que la escalada inflacionaria establecida por el INDEC resulta ser mentirosa y no se ajusta a la realidad que viven hoy los trabajadores y trabajadoras municipales, cuyos salarios quedaron atrasados ya que el aumento salarial otorgado por decreto en diciembre de 2025 no significó una recomposición salarial. Esta situación golpea gravemente a los trabajadores municipales de nuestra ciudad y conlleva a que muchos no solo pierdan poder adquisitivo sino que la mayoría no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria. Por lo anteriormente expuesto, se solicita la reapertura de paritarias URGENTE.”