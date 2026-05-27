Buscan a una joven embarazada que falta de su domicilio desde hace tres días

A través de redes sociales comenzó a difundirse en las últimas horas un pedido de búsqueda para dar con el paradero de Uma Gutiérrez, una joven que, según indicaron sus familiares, lleva tres días fuera de su domicilio y cursa un embarazo de riesgo.

El pedido fue publicado por Alejandra Caffieri, quien solicitó colaboración de la comunidad para obtener información sobre la joven. “Si alguien la vio, avísenme por favor”, expresó en la publicación, donde además pidió que cualquier dato sea comunicado a la policía o al número 3329-300569.

Familiares y allegados manifestaron su preocupación por la situación y solicitaron máxima difusión para intentar localizarla lo antes posible.