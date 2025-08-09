Robaron un auto en San Pedro y lo hallaron horas después en Baradero

Un automóvil Toyota Etios blanco fue hallado abandonado este sábado por la mañana en la calle Ricardo Rojas al 100, en el barrio Villa Cristina de Baradero. Un vecino que advirtió la presencia del vehículo dio aviso al 911, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía local. Al verificar sus datos, se confirmó que se trataba de un rodado sustraído horas antes en la ciudad de San Pedro.

El robo había ocurrido alrededor de las 7:30 en la localidad vecina, cuando el propietario dejó el auto con las balizas encendidas frente a un comercio. En ese momento, un delincuente —que habría arribado al lugar en otro vehículo— aprovechó la oportunidad, subió al Etios y se dio a la fuga. Cámaras de seguridad cercanas captaron la secuencia, material que ya forma parte de la investigación, según informó La Opinión Semanario de San Pedro.

Con la denuncia en curso, las comisarías de la región fueron alertadas. Minutos después de las 10, un llamado al 911 reportó la presencia de un automóvil abandonado en Baradero. Personal policial acudió al sitio y corroboró que se trataba del vehículo robado, cerrando así el operativo de búsqueda.

fUENTE: https://tulineadirecta.com.ar/