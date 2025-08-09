Aprehenden a un hombre tras intento de robo en un comercio

En la jornada de hoy, personal policial acudió a un llamado al 911 por un incidente ocurrido en la intersección de calles Nieto de Torres y Hermano Indio. En el lugar, una mujer de 46 años, propietaria de un comercio de razón social “Escososa”, junto a su pareja de 36 años, retenían en la vía pública a un individuo que instantes antes había intentado sustraer una tarima colocada como medida de seguridad en el portón del local.

El sujeto fue aprehendido y trasladado por los efectivos, quedando a disposición de la justicia.