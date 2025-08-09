Incendio destruyó por completo un departamento en Moisés Novillo al 1760

Este sábado por la mañana, una dotación de Bomberos Voluntarios intervino en un incendio que afectó un departamento en el primer piso de un edificio ubicado en Moisés Novillo al 1760. Desde varias cuadras antes, los bomberos pudieron observar la columna de humo que salía de la vivienda. El foco del fuego se encontraba en una habitación del fondo y fue rápidamente controlado, para luego realizar tareas de ventilación y enfriamiento del lugar.

El siniestro provocó daños totales en el interior, con derrumbe del revoque, quema de tirantes y levantamiento de chapas, dejando la propiedad inhabitable. La joven dueña no se encontraba en su hogar al momento del hecho y fue advertida por vecinos, quienes dieron aviso a los bomberos. Al llegar, se mostró conmocionada y recibió asistencia de una ambulancia del SAME 107. Ante la pérdida absoluta de sus pertenencias, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria: “Es un dolor inmenso para mi mamá y para todos ver cómo quedó y que perdió todo lo que consiguió trabajando día a día. Con lo que puedan ayudar es todo bienvenido”. Alias para colaborar: Marcia.laredo.mp.