Río Tala: abandonan moto con numeración adulterada y cajas con medicamentos al escapar de la Policía

Personal policial que recorría la localidad de Río Tala, en la intersección de las calles Fray Cayetano Rodríguez y San Martín, observó a dos sujetos que circulaban en una motocicleta marca Mondial en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia del móvil policial, los individuos descartaron el rodado y tres cajas que transportaban, para luego darse a la fuga a pie, logrando escapar del lugar.

Posteriormente, los efectivos constataron que la motocicleta presentaba la numeración registral adulterada. Asimismo, al inspeccionar las cajas abandonadas, se comprobó que contenían medicamentos de distinta índole.

Se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Averiguación de procedencia”, con intervención de la UFI N° 7.