Detuvieron a dos hombres tras un robo en una vivienda de Camino Villa Jardín

Dos hombres de 18 y 32 años fueron aprehendidos en la mañana de ayer en el marco de un operativo cerrojo realizado por personal policial en la ciudad de San Pedro.

Según se informó, los efectivos fueron alertados sobre un robo ocurrido en una vivienda ubicada en Camino Villa Jardín, propiedad de un joven de 20 años. Tras un rápido accionar, los sospechosos fueron interceptados en la intersección de Miguel Iglesias y Nieto de Torres.

De acuerdo a la investigación, ambos individuos habrían irrumpido en el domicilio y sustraído diversas pertenencias del damnificado. Durante el procedimiento, la Policía logró secuestrar la mayoría de los elementos robados.

Los aprehendidos fueron notificados de la formación de la causa por el delito de “Robo doblemente agravado” y quedaron alojados en el sector de calabozos a disposición de la Justicia. Interviene la UFI N° 7 de San Pedro.