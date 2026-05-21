Odontólogos en alerta por la situación con PAMI: “es insostenible seguir así”

La crisis que atraviesa el PAMI también afecta a las prestaciones odontológicas y mantiene en estado de alerta a profesionales de la región. Días atrás, odontólogos decidieron suspender momentáneamente la atención a afiliados —manteniendo únicamente las urgencias— en reclamo por pagos adeudados y los bajos valores que perciben por las prestaciones.

Si bien la deuda correspondiente al mes de abril finalmente fue abonada y los servicios fueron restablecidos, los profesionales advirtieron que la continuidad del sistema “es inviable en las condiciones actuales”. Según detallaron, actualmente cobran apenas 372 pesos per cápita por paciente, independientemente de la cantidad de consultas o tratamientos que requiera cada afiliado.

Además, señalaron que los valores reconocidos para prácticas complejas, como las prótesis dentales, se encuentran muy por debajo de los costos reales. “Por una prótesis reconocen alrededor de 137 mil pesos, mientras que el valor ético mínimo sugerido por el Colegio ronda entre 600 mil y 700 mil pesos”, explicaron.

Los odontólogos también remarcaron el constante aumento de los insumos y gastos operativos. “Un tubo de anestesia cuesta cerca de 2000 pesos y en muchos tratamientos se utilizan varios. A eso se suman descartables, servicios, mantenimiento del consultorio y otros costos fijos”, indicaron.

En las próximas horas, prestadores de la región mantendrán reuniones para definir cómo continuará la relación laboral con la obra social de jubilados y pensionados. Mientras tanto, reclaman un esquema de financiamiento “estable, transparente y económicamente razonable” que permita garantizar la atención sin poner en riesgo la continuidad del servicio.