Retuvieron motos y autos en controles de tránsito: un motociclista fue sorprendido haciendo maniobras peligrosas

Durante los operativos de control de tránsito realizados en distintos puntos de San Pedro, fueron retenidos tres automóviles, dos de ellos por estar mal estacionados y uno por hallarse en estado de abandono en la vía pública.

Además, se secuestraron tres motocicletas por falta de documentación. Según informaron las autoridades, las mismas habían sido previamente identificadas por realizar maniobras peligrosas durante los fines de semana; una de ellas incluso fue interceptada en el momento en que su conductor realizaba “willy” en la vía pública.