Gendarmería allanó un estudio contable y varios domicilios por una causa federal

En horas de la mañana, personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo una serie de allanamientos en la ciudad, en el marco de una investigación por una causa de contrabando ordenada por la Justicia Federal. Los procedimientos se realizaron en un estudio contable y en varios domicilios particulares, ubicados en Obligado 515, Litoral al 800 y en la zona de Belgrano y Lavalle, donde los efectivos, a bordo de patrullas y vehículos no identificados, irrumpieron en los lugares forzando incluso una de las puertas con un ariete.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal dirigida por Matías Di Dello, y hasta el momento no se emitió un comunicado oficial sobre los resultados de los operativos ni sobre posibles personas detenidas o elementos secuestrados. Se aguarda que en las próximas horas se brinde información detallada sobre el avance de la causa.