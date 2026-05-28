Detuvieron a cinco hombres acusados de cometer un robo agravado

Personal de la Estación de Policía Comunal detuvo en la noche de ayer a cinco hombres acusados de protagonizar un violento robo en una vivienda de la ciudad.

El procedimiento se concretó durante una recorrida policial en inmediaciones de Manuel Iglesias al 2500, donde los efectivos interceptaron a los sospechosos, de entre 23 y 32 años de edad.

Según se informó, los individuos habían irrumpido horas antes en una vivienda ubicada sobre avenida 11 de Septiembre al 2500, propiedad de una mujer de 44 años, de donde sustrajeron distintas pertenencias tras ingresar de manera violenta.

Al momento de la aprehensión, los efectivos constataron que los acusados tenían en su poder elementos denunciados por la damnificada. Además, se procedió al secuestro del automóvil en el que circulaban.

Los cinco hombres fueron notificados de la formación de la causa por el delito de robo agravado y quedaron alojados a disposición de la UFI Nº 7 de San Pedro.