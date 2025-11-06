Recuperan una bicicleta robada tras ser ofrecida a la venta en redes sociales

En la mañana del martes 4, una vecina del sector de quintas del Cuartel III denunció en el Destacamento La Tosquera el hurto de su bicicleta, sustraída del interior de su propiedad sin ejercer violencia. De inmediato se inició una investigación bajo la carátula de Hurto, con intervención de la UFI N°7 de San Pedro.

Horas más tarde, el personal policial detectó una publicación en Facebook donde un joven ofrecía a la venta el rodado sustraído. Tras las averiguaciones correspondientes, se identificó al sospechoso, residente en Gobernador Castro, y se obtuvo una orden de allanamiento para su domicilio. Durante el procedimiento se logró recuperar la bicicleta denunciada. El joven fue notificado de la causa en su contra conforme al artículo 60 del CPPBA, mientras que el biciclo será devuelto a su propietaria.