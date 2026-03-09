Retuvieron motos por irregularidades y un automóvil abandonado en la vía pública

Durante procedimientos realizados entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en distintos sectores de San Pedro, inspectores de la Dirección de Tránsito junto a efectivos de la Policía Comunal llevaron adelante controles vehiculares que derivaron en la retención de dos motocicletas. De acuerdo a lo informado, los rodados presentaban irregularidades en el sistema de escape, situación que motivó su secuestro preventivo.

Desde el área municipal también señalaron que continúan desarrollándose operativos para retirar vehículos abandonados en la vía pública. En estos casos, antes de proceder con el traslado de los automóviles, se notifica previamente a los propietarios para que regularicen la situación o retiren el vehículo del lugar.