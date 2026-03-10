Confirmaron el calendario de feriados y semana santa tendrá un súper fin de semana largo

La Semana Santa 2026 ya figura en el calendario oficial de feriados y asuetos definidos por el Gobierno nacional. La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó el cronograma a través de la resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, lo que permite planificar con anticipación viajes, escapadas y actividades familiares.

Este año, el esquema trae una particularidad: el feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas coincide con la celebración religiosa, generando un fin de semana extra largo para gran parte del país.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La Semana Santa se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Las fechas varían cada año porque la festividad cristiana se determina según el calendario lunar: comienza el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo.

En 2026, el fin de semana largo que se arma será:

Jueves 2 de abril: Feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (fecha inamovible).

Feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (fecha inamovible). Viernes 3 de abril: Viernes Santo (día no laborable).

Viernes Santo (día no laborable). Sábado 4 de abril

Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua.

La coincidencia entre el 2 de abril y el inicio del Triduo Pascual genera una seguidilla de cuatro días sin actividad en la administración pública y en gran parte del sector privado, lo que se traduce en uno de los fines de semana largos más importantes del año.

Días no laborables con fines turísticos en 2026

Además de los feriados tradicionales, el Poder Ejecutivo definió tres días no laborables con fines turísticos para impulsar la actividad económica y el turismo interno.

Los días designados para 2026 son:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

El lunes 23 de marzo se conecta con el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), formando un fin de semana de cuatro días. Además, es la próxima tanda de feriados que tendrán los argentinos y esperan con ansias.

El viernes 10 de julio complementa el feriado por el Día de la Independencia del jueves 9 de julio.

Por último, sobre el final del año, el lunes 7 de diciembre se suma al feriado del 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María, generando otro fin de semana extendido ideal para escapadas de fin de año, anticipando el cierre del 2026.