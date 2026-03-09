Sumarán 14 nuevos policías y dos motos a la Estación de Policía Comunal

En los próximos días se incorporarán 14 nuevos efectivos policiales a la Estación de Policía Comunal, en el marco de un refuerzo destinado a mejorar las tareas de prevención y patrullaje en la ciudad.

Además, la dependencia contará con dos nuevas motocicletas que serán utilizadas para recorridas y operativos de control, lo que permitirá una mayor rapidez de respuesta en distintos sectores.

Según se informó, dos de los nuevos agentes serán capacitados especialmente para la conducción y patrullaje en estos rodados, con el objetivo de fortalecer el despliegue policial y optimizar la presencia en la vía pública.