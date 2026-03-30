Retuvieron 18 motocicletas en operativos de tránsito realizados en los últimos días

Durante la última semana, personal de la Dirección de Tránsito, en conjunto con efectivos de la Comisaría local y el GAD, llevó adelante diversos operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, que derivaron en la retención de 18 motocicletas por falta de documentación y/o uso indebido del casco.

Entre las infracciones más relevantes, se detectó el caso de una menor de 14 años que circulaba en una motocicleta de 110 cc, así como el de un joven de 24 años que arrojó 2,38 g/l de alcohol en sangre en un control de alcoholemia. Desde el área recordaron que estos procedimientos se realizan de manera diaria y en horarios aleatorios, e insistieron en la importancia de circular con la documentación obligatoria y el casco correctamente colocado.