La Dirección Provincial de Energía organizó una visita técnica con empresas interesadas en la licitación de la Estación Transformadora San Pedro Industrial

En el marco del proceso licitatorio impulsado por el gobierno bonaerense, se llevó a cabo una recorrida técnica con empresas interesadas en una obra considerada estratégica para fortalecer la infraestructura energética en San Pedro y su zona de influencia.

“La actividad fue organizada por la Dirección Provincial de Energía como parte del procedimiento previo habitual en este tipo de procesos licitatorios, con el objetivo de que las empresas interesadas puedan conocer en detalle el lugar de emplazamiento y las características generales del proyecto.

La visita se da en el marco del reciente anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre el llamado a licitación de esta obra estratégica, que marcará un avance clave en la infraestructura energética de la región.

En ese contexto, representantes de empresas de distintos puntos del país, ya informadas sobre la inminente ejecución del proyecto, participaron también de una reunión en la que recibieron detalles técnicos y administrativos que complementarán la información incluida en los pliegos licitatorios.

Se trata de una obra trascendental para San Pedro y su zona de influencia, especialmente en lo que respecta a la ampliación de la capacidad energética.

Desde COOPSER acompañaron miembros del Consejo de Administración de Coopser —su presidente Iván Groppo, el secretario Alberto Díaz y profesionales del equipo técnico.”