Denuncian el robo de un loro y ofrecen recompensa para recuperarlo

A través de una publicación en redes sociales, una vecina manifestó su preocupación tras el robo de su mascota, un loro que formaba parte de su familia desde hace años. El hecho habría ocurrido durante la noche o la madrugada, y desde entonces se inició una búsqueda para dar con su paradero.

“Hola anoche o madrugada nos robaron mi mascota q teníamos de hace años le encargo si se la ofrecen el es nuestra compañía, les encargo si lo ofrecen o saben de alguien q lo ofrecen, tenía jaula color óxido sin piso la jaula, se ofrece recompensa quien sepa o lo tenga desde ya gracias”, expresó Sandra Gimenez en su publicación, donde además pidió la colaboración de la comunidad para recuperar al ave.