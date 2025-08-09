Colisión entre moto y camioneta en 11 de Septiembre y Alvear

En la jornada de ayer, personal policial acudió a Avenida 11 de Septiembre y Alvear tras un accidente de tránsito. Por causas que se intentan establecer, una motocicleta Honda XR 150 cc, conducida por un joven de 21 años, colisionó con una camioneta Ford F-100 de color rojo, guiada por un hombre de 49 años.

El motociclista fue trasladado al hospital local con lesiones de carácter leve. En el lugar trabajó personal policial y se iniciaron actuaciones con intervención de la Fiscalía local.