Representantes del Club Náutico se destacaron en la clase ILCA de la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata

Representantes del club participaron en la clase ILCA en la 61° Semana Internacional del Yachting, uno de los eventos más tradicionales de la vela argentina, que se desarrolla en Mar del Plata hasta el 13 de febrero.

En esta competencia, Delfina Kuttel finalizó 7ª en la clasificación general, mientras que Francisco Gómez logró el 6º puesto en la general, destacándose ambos por su compromiso, esfuerzo y trabajo en equipo.

Desde este fin de semana, la flota Optimist del club inicia su participación en la competencia, formando parte del semillero de la vela nacional dentro de un campeonato que reúne a deportistas de todo el país y del exterior.