Juan Pablo Hermida muestra una evolución favorable tras el accidente en la ruta 1001

Juan Pablo Hermida, el hombre de 42 años que sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 1001, continúa internado en San Nicolás y en las últimas horas presentó una evolución favorable. Según se informó, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica de la UOM, donde cursa un traumatismo de cráneo y una leve afección pulmonar, aunque su estado es estable y, de mantenerse esta mejoría, mañana podría ser trasladado a sala común.

El siniestro ocurrió en la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 7,5 de la ruta 1001, cuando la motocicleta Gilera Smash azul y negra que conducía Hermida perdió el control por causas que aún se investigan, provocando su caída sobre la cinta asfáltica. No hubo participación de terceros. Tras el impacto, fue asistido por una ambulancia del SAME 107 y trasladado inicialmente al hospital local, para luego ser derivado a San Nicolás debido a la gravedad de las lesiones. En el hecho interviene la UFI 11 en turno.

En este contexto, la familia agradeció el acompañamiento recibido y renovó el pedido de oración por su recuperación. Su madre, Susana, expresó: “Les pido que lo tengan presente en sus rezos. Toda nuestra familia les agradece por acompañarnos en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias a todos los que puedan unirse en esta cadena de oración”.