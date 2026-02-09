Baradero: sustrajeron un camión que estaba estacionado en Ruta 41

El camión pertenece a un transportista de Baradero y se encontraba estacionado en la playa de camiones ubicada sobre la Ruta Provincial 41. El robo se habría producido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, según pudo saber #TuRadio.

Autores hasta el momento no identificados sustrajeron el tractor marca Iveco, de color blanco. La Policía se encuentra investigando el hecho, teniendo en cuenta que el predio cuenta con cámaras de seguridad y sistema de vigilancia, material que podría resultar clave para el esclarecimiento del robo.