Renovación de autoridades en la LDS: Pablo Vigne es el nuevo presidente y Laura Monfasani la vice

La Liga Deportiva Sampedrina renovó sus autoridades durante la Asamblea General Ordinaria realizada el martes por la noche, donde quedó conformada la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la institución por los próximos dos años.

El nuevo equipo dirigente estará encabezado por Pablo Rodrigo Vigne como presidente, acompañado por Laura Inés Monfasani en la vicepresidencia. Además, la comisión quedó integrada por Cristian Raúl Leguizamón como secretario, Agustín Díaz González como prosecretario, Matías Iván Gómez como tesorero y Javier Alberto Gorbarán como protesorero.

Desde la entidad destacaron que la nueva conducción asume el compromiso de continuar impulsando el desarrollo y fortalecimiento del fútbol local y regional, acompañando a los clubes y promoviendo el crecimiento de la actividad deportiva en San Pedro.