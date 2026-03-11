Difunden pedido en redes para recuperar una bicicleta robada de un menor

Una familia difundió un pedido de ayuda en redes sociales luego de que delincuentes robaran la bicicleta de un menor durante la noche. El hecho fue dado a conocer a través de una publicación realizada por la madre del chico, quien solicitó colaboración para intentar recuperar el rodado.

Según expresó en su mensaje, la bicicleta pertenece a su hijo y tiene un gran valor para la familia, por lo que apeló a la solidaridad de vecinos para compartir la información y alertar en caso de que alguien la vea o se la ofrezcan para la venta.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a dar con el rodado pueden comunicarse al 3329 330446, número que la familia difundió para recibir cualquier información. Mientras tanto, el pedido continúa circulando en redes con la esperanza de poder recuperarla.