Operativos de tránsito: retuvieron diez motos por falta de documentación

Durante la noche del martes se llevó adelante un operativo de control vehicular en distintos sectores de la ciudad, a cargo de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, con el apoyo de efectivos del GAD.

Como resultado del procedimiento, diez motocicletas fueron retenidas debido a irregularidades o falta de documentación obligatoria para circular.

Además, en el marco de las tareas de control en la vía pública, el personal municipal procedió al retiro de un automóvil que se encontraba abandonado, el cual fue trasladado para su correspondiente intervención.