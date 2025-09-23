Refuerzo de seguridad: la UTOI de San Nicolás realizó operativos con dos dotaciones completas

Durante la jornada de ayer, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás realizó recorridas en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar las tareas de prevención. Los operativos contaron con la presencia de dos dotaciones completas, que se sumaron al trabajo habitual de las fuerzas locales.

Según lo informado oficialmente, la labor del UTOI se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y bajo disposición del Juzgado de Faltas local, priorizando la prevención de ilícitos y la detección de infracciones en general, en el marco de un esquema de apoyo a la seguridad ciudadana.