Quién es Lautaro Casas el preso sampedrinos que se fugó de la UP 11 de Baradero

Un recluso identificado como Lautaro Casas, alias “el hepatitis, que se encontraba detenido en la Unidad Penal 11 de Baradero por un robo calificado, logró evadirse el jueves pasado. Durante la huida, ingresó a una fábrica de la zona y sustrajo la billetera de un empleado de Celulosa Baradero. Casas había sido detenido en 2023 por un asalto a un comercio y el 12 de septiembre había sido trasladado a esa unidad penitenciaria.

Se trata de un hombre con antecedentes delictivos y problemas de adicciones, conocido en la región por su historial de hechos delictivos desde temprana edad. A ello se suma que es hijo de la ex concejal sampedrina Verónica López, que renunció a su banca luego que un vecino la denunció que estaba conectada ilegalmente al tendido eléctrico.

Fuente: con información de https://tulineadirecta.com.ar/