AUH y SUAF en marzo 2026: los nuevos montos de ANSES tras el aumento

Las prestaciones de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para AUH y SUAF en marzo de 2026 registran una actualización tras aplicarse el aumento vinculado a la inflación. La suba impacta en millones de familias que reciben asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo, y modifica los montos que se pagan este mes.

El ajuste responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza jubilaciones, pensiones y asignaciones según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el incremento aplicado corresponde a la inflación de enero, que fue del 2,88%.

Además del aumento, algunos titulares de AUH y asignaciones familiares del SUAF pueden acceder a un extra vinculado al ciclo lectivo, siempre que cumplan con el trámite requerido ante el organismo previsional.

Cuánto aumentan

Con la actualización confirmada por ANSES, los montos de las asignaciones se modifican desde marzo de 2026.

Entre los valores principales se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $66.414

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240

En el caso de la AUH, el organismo paga mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta de controles de salud y educación.

Cuándo se cobran AUH y SUAF en marzo de 2026

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas comienzan el 9 de marzo y se extienden hasta el 20 de marzo, alcanzando tanto a beneficiarios de AUH como a titulares de asignaciones familiares del SUAF.

El cronograma general es el siguiente: