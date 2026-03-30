Recuperaron un perro robado y lo devolvieron a su dueña

La policía logró recuperar un perro que había sido robado en la ciudad durante un operativo de recorrida preventiva. El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento La Tosquera, quienes al patrullar la zona de calle Laprida y alrededores hallaron un galgo de color negro, con una mancha blanca en el cuello.

Tras las averiguaciones, se confirmó que el animal había sido sustraído el día anterior de una vivienda ubicada en calle Padre Santana al 2500, hecho que ya había sido denunciado. El perro fue trasladado a la dependencia policial, donde finalmente se concretó su restitución a su dueña.