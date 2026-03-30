Choque entre una moto y una camioneta: solo hubo daños materiales

Personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de San Pedro, en la intersección de Humanes e Independencia, el sábado pasado. Tras un llamado al 911, los efectivos se hicieron presentes en el lugar y constataron una colisión entre una motocicleta Yamaha Krypton, conducida por un hombre de 39 años, y una camioneta Mercedes Benz de reparto, manejada por una persona de 43.

A raíz del impacto, no se registraron personas heridas, y el hecho dejó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.