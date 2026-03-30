28 a 30 °C en otoño y un frente frío que se acerca: así cambiará el tiempo esta semana

Marzo cierra en el AMBA con tormentas y temperaturas 6 a 8 °C por encima de lo normal. Abril comienza con temperaturas más cálidas, hasta que el sábado un frente frío le pondrá fin a este «veranito» extendido.

Este lunes la jornada las máximas estarán en torno de los 28 °C y los vientos serán del noreste, soplando entre 15 y 30 km/h. con continuidad en la inestabilidad.

El martes 31 y el miércoles 1° de abril traen un respiro relativo en cuanto al «mal tiempo». La nubosidad no desaparece del todo, pero las tormentas pierden protagonismo y el sol empieza a asomar entre las nubes. Las máximas se mantienen entre 28 y 30 °C —valores que superan en casi 6 °C la climatología esperada para la época—, consolidando un cierre de marzo caluroso, húmedo y extrañamente estival para el AMBA.

Semana Santa en dos actos: comienza cálido, pero un frente frío cambiará todo

La llegada de abril no traerá alivio térmico inmediato. El jueves 2 y el Viernes Santo 3 de abril, el cielo estará parcialmente nublado con máximas que rondarán los 27 a 29 °C, aunque en ambos días se podría sumar una nueva tanda de chaparrones con probabilidades del 40 % el jueves y 70 % el viernes, con acumulados de hasta 10 mm, con distribución variable.

El punto de inflexión llega el sábado 4 de abril, que se presentará -a diferencia de los días anteriores- como un día nuboso y ventoso. Un frente frío cruzará el AMBA con vientos rotando al sureste en ráfagas de hasta 50 km/h, y las temperaturas caerán de un solo golpe: de 28 °C a apenas 23 °C de máxima y 16 °C de mínima. Es el primer mensaje claro y contundente de que el otoño tiene algo que decir.

En síntesis: los próximos siete días en el AMBA serán un relato en tres actos: tormentas que cierran marzo, calor anómalo que protagoniza la primera parte de Semana Santa y un frente frío que, finalmente, restablece el orden estacional. Seguí las actualizaciones diarias de Meteored para estar siempre un paso adelante del tiempo.