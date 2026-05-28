Recuperan una motocicleta robada y aprehenden a dos jóvenes

Personal de la Estación de Policía Comunal recuperó una motocicleta que había sido robada horas antes en la vía pública y aprehendió a dos jóvenes que se encontraban desarmándola.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de ayer, luego de que efectivos policiales fueran alertados sobre la presencia de dos masculinos manipulando una moto en inmediaciones de Hermano Indio al 900.

Tras un rápido accionar, los uniformados arribaron al lugar y procedieron a la aprehensión de un joven de 17 años y otro de 20, quienes se encontraban desarmando una motocicleta 110 c.c. perteneciente a un hombre de 50 años.

Según se informó, el rodado había sido sustraído horas antes de la zona de avenida Sarmiento y San Martín.

Ambos aprehendidos fueron notificados de la formación de la causa por el delito de hurto agravado y posteriormente recuperaron la libertad, quedando la investigación a cargo de la UFI del Joven de San Nicolás.