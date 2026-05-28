Accidente y vuelco en el km. 146 de la Ruta 9: un herido

Un accidente de tránsito se registró este miércoles sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 146, donde dos vehículos protagonizaron un choque por alcance.

Como consecuencia del impacto, uno de los automóviles terminó despistando y volcando a un costado de la calzada.

En el lugar trabajó personal de emergencias, que asistió a una de las personas involucradas. Según se informó, las lesiones sufridas fueron de carácter leve.

Las causas del siniestro son materia de investigación.

Fuente: Tu Radio Baradero