San Pedro sumará una nueva tecnicatura universitaria gratuita en el Polo Universitario

El Municipio de San Pedro y la UNSADA firmaron un convenio para el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, una nueva propuesta educativa gratuita y presencial que se desarrollará en el Polo Universitario local.

La firma del acuerdo fue encabezada este miércoles por el intendente Cecilio Salazar junto al rector de la UNSADA, Jerónimo Ainchil. También participaron el secretario académico Walter Bonillo, el secretario de Desarrollo para la Comunidad Walter Sánchez y el director de Educación Alan Ocampo.

La carrera tendrá una duración de tres años y comenzará a dictarse en agosto, durante el segundo cuatrimestre de este año, en el Polo Universitario ubicado en Salta y Arnaldo.

Durante la presentación, Alan Ocampo destacó que el convenio representa “una nueva fuente de conocimiento y estudios superiores para la comunidad”, remarcando además la importancia de seguir fortaleciendo la oferta educativa en San Pedro.

Por su parte, Walter Bonillo explicó que la tecnicatura cuenta con amplia salida laboral y señaló que quienes tengan formación previa o experiencia en el área podrán solicitar equivalencias presentando antecedentes académicos. Además, adelantó que la inscripción será online y que próximamente se brindarán más detalles sobre el proceso.

Finalmente, el rector Jerónimo Ainchil valoró el trabajo conjunto entre la universidad y el Municipio y sostuvo que continuarán proyectando nuevas propuestas educativas para ampliar el acceso a estudios superiores en la región.