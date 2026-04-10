Recuperan una moto y secuestran 80 kilos de kiwi tras la fuga de dos sospechosos

Personal del GTO de la Estación de Policía Comunal de San Pedro intervino en un procedimiento en la zona de Callejón Pascual, entre Lucio Mansilla y las vías, donde dos individuos se dieron a la fuga al advertir la presencia policial.

Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos escaparon campo traviesa, abandonando en el lugar una motocicleta marca Keller, que no registraba impedimento legal, y dos bolsas con un cargamento aproximado de 80 kilos de kiwi. Los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la UFI N° 11, a cargo del Dr. González, quien avaló lo actuado y dispuso las diligencias de rigor.