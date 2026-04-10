Paro en la recolección de residuos: trabajadores reclaman sueldos impagos

Empleados de la empresa Ashira llevan adelante una medida de fuerza tras denunciar la falta de pago de sus haberes. La protesta comenzó este jueves al mediodía y, según manifestaron, continuará hasta que la situación sea regularizada.

La firma tiene a su cargo el servicio de recolección de residuos en San Pedro, con recorridos programados tres veces por semana en barrios, zonas comerciales y sectores empresariales. El alcance del servicio supera las 770 cuadras, por lo que el paro podría afectar el normal funcionamiento en distintos puntos de la ciudad.