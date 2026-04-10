Detenido por agredir a su pareja tras una discusión

Personal de la EPC San Pedro intervino en un hecho de violencia ocurrido en un domicilio de calle Maglotti al 300, luego de que vecinos alertaran sobre gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda.

Al ingresar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 35 años, quien momentos antes había agredido a golpes de puño a su pareja, una mujer de 27 años, en el marco de una discusión motivada por una presunta infidelidad. El agresor quedó alojado a disposición de la UFI N° 11, que tomó intervención en el caso.