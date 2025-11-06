Nueva operatoria en el puerto: 25.000 toneladas de trigo con destino a Senegal

El pasado 3 de noviembre arribó al Puerto de San Pedro el buque “Sunflower”, de bandera liberiana, que realizó una nueva operatoria de carga en la terminal local.

La embarcación, de 169,37 metros de eslora, procedente del puerto de Lomé, en Togo, opera en el muelle Elevador, donde se embarcan unas 25.000 toneladas de trigo con destino final en Senegal, en el marco de las actividades regulares de exportación de granos que mantienen activo al puerto sampedrino.