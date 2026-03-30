Recuperan equipo de audio robado y aprehenden a un hombre de 36 años

En un procedimiento realizado durante la jornada de ayer, efectivos policiales lograron la aprehensión de un hombre de 36 años en inmediaciones de la calle Doctor Casella al 2800, en el marco de una investigación por un hecho denunciado días atrás.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron un equipo de audio marca BGL, compuesto por tres cuerpos y un micrófono, el cual había sido sustraído a un vecino de 44 años. Intervino la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa para el aprehendido, la restitución de los elementos a su propietario y, posteriormente, su liberación.