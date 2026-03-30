Gdor. Castro: secuestran una motocicleta por falta de documentación y escape irregular

En el marco de recorridas preventivas, personal del Destacamento Gobernador Castro interceptó una motocicleta en la intersección de las calles San Nicolás y General Paz, en esa localidad.

El rodado, una Honda 125 cc de color negro, era conducido por un hombre de 25 años y fue secuestrado debido a la falta de documentación obligatoria para circular. Además, presentaba un escape irregular, por lo que tomó intervención el Juzgado de Faltas local.