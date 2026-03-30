Detienen a un hombre tras robar objetos de un auto estacionado

Un rápido accionar de la policía permitió detener a un hombre de 32 años, acusado de cometer un hurto en un vehículo estacionado en la ciudad. El episodio ocurrió en calle San Lorenzo al 200, donde el sujeto ingresó a un Renault Clio sin forzar accesos y sustrajo distintos elementos del interior.

Tras un operativo en la zona, fue interceptado en Fray Cayetano Rodríguez y Bottaro cuando intentaba escapar. En su poder se hallaron los objetos sustraídos, entre ellos un gato hidráulico, balizas, un chaleco refractario, una llave tubo y un botiquín, que luego fueron restituidos a su dueño, un joven de 27 años. Por disposición de la UFI N° 7, el aprehendido permanece alojado a la espera de nuevas medidas judiciales.