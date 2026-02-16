Recuperan en San Pedro restos de un gran mamífero fósil con un “pisotón” de hace 200.000 años

El Grupo Conservacionista de Fósiles acaba de recuperar numerosos restos de un ejemplar de toxodonte (Toxodon platensis) en el yacimiento paleontológico de Campo Spósito, a 8 km del casco urbano de San Pedro. Escápulas, las dos tibias y fíbulas articuladas, un húmero completo, parte de la pelvis y una rama mandibular casi completa, con todas sus piezas dentales, fueron las partes halladas.

Los fósiles, hallados por José Luis Aguilar, Alexis Celié, Jorge Martínez, Walter Parra y Julio Simonini, del Museo Paleontológico de San Pedro, se suman a una colección que se viene reuniendo en los últimos años.

Los toxodontes fueron herbívoros de gran talla, con una masa corporal cercana a los 1.000 kilogramos de peso, similares a un hipopótamo de la actualidad. Su boca en forma de «pala», con anchos incisivos, les permitía arrancar grandes cantidades de vegetación de la cual se alimentaba. Medían unos 3 metros de longitud y cerca de 1,60 metros de altura a la cruz.

UN DETALLE INUSUAL

El ejemplar recuperado es un adulto, con huesos masivos y muy bien conservados. Durante el acondicionamiento del material en el taller de preparación del museo, los técnicos observaron una marca muy inusual en uno de los laterales del húmero del animal. Una pisada muy fuerte que había hundido parte del tejido exterior del hueso hasta quebrarlo.

Para el Dr. Rodrigo Tomasini, investigador de la Universidad Nacional de Bahía Blanca y del INGEOSUR-CONICET y estrecho colaborador del Museo de San Pedro, “El húmero se encuentra roto en la zona media de la diáfisis. Se puede observar una fractura que generó el ´colapso´ del hueso compacto exterior. Este tipo de modificación es compatible con el pisoteo generado por algún mamífero de gran tamaño, una vez que el hueso se encontraba depositado en la superficie del sustrato, ya despojado de restos de tejidos blandos que lo protegieran”.