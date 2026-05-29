Recuperan dos bicicletas abandonadas durante recorridas policiales

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) recuperó en las últimas horas dos bicicletas que habían sido abandonadas en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en calle Salta al 2600, donde efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas procedieron al secuestro de una bicicleta mountain bike rodado 29, color negra con detalles rosas, la cual se encontraba abandonada y apoyada sobre el cordón de la arteria.

En tanto, en un segundo hecho, personal policial que patrullaba la zona de Laprida y Callejón Iglesias halló entre los pastizales una bicicleta mountain bike rodado 29 marca ZMB, color negra con verde, procediendo a su secuestro.

En ambos casos se procura establecer la identidad de los propietarios de los rodados recuperados. Interviene la Fiscalía Local, que dispuso el secuestro de las bicicletas y su traslado a depósito judicial.