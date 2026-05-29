Grave accidente en Ruta 191 a la altura de Salto: un hombre quedó atrapado tras chocar una camioneta con un camión

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Provincial 191, a la altura del sector conocido como “Arroyo Los Gansos”, en jurisdicción de Salto. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana y motivó un importante operativo de emergencia.

Por causas que son materia de investigación, una camioneta Volkswagen Saveiro en la que viajaban dos personas colisionó violentamente contra un camión con acoplado. Según las primeras pericias y los testimonios recabados en el lugar, la camioneta circulaba en dirección hacia Arrecifes y, tras el impacto, terminó sobre la mano contraria, mientras que el camión se dirigía hacia Salto.

Como consecuencia del choque, uno de los ocupantes de la Saveiro quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que debieron intervenir los Bomberos Voluntarios de Salto con los móviles 44, 45 y 50, bajo las órdenes del Oficial Adrián Giacone y el Oficial César Maffei. Luego de un intenso trabajo de rescate utilizando herramientas de extracción, lograron liberar al hombre, quien fue trasladado por personal del SAME al Hospital Municipal Juan Domingo Perón. En el operativo también trabajó personal de Tránsito y Control Urbano para ordenar la circulación vehicular en la zona.